Никита Кучеров повторил рекорд Европы по результативным передачам за один сезон

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд Европы по результативным передачам за сезон в истории НХЛ. На счету россиянина 93 передачи в нынешнем регулярном чемпионате.
В матче с «Питтсбург Пингвинз» Кучеров отметился тремя результативными передачами. Он повторил рекорд по результативным передачам за сезон среди европейских игроков, который принадлежит Петеру Штястны (93).
Среди всех игроков в истории НХЛ Кучеров занимает 20-е место, а рекорд по результативным передачам за сезон принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (163).
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 76 матчах в регулярном чемпионате, в которых записав в свой актив 43 гола и 93 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+8».
Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 319 голов и 546 результативных передач.
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