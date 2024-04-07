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Никита Кучеров повторил рекорд Европы по результативным передачам за один сезон

Никита Кучеров повторил рекорд Европы по результативным передачам за один сезон
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд Европы по результативным передачам за сезон в истории НХЛ. На счету россиянина 93 передачи в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp)     5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32    

В матче с «Питтсбург Пингвинз» Кучеров отметился тремя результативными передачами. Он повторил рекорд по результативным передачам за сезон среди европейских игроков, который принадлежит Петеру Штястны (93).

Среди всех игроков в истории НХЛ Кучеров занимает 20-е место, а рекорд по результативным передачам за сезон принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (163).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 76 матчах в регулярном чемпионате, в которых записав в свой актив 43 гола и 93 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+8».

Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 319 голов и 546 результативных передач.

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