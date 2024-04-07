Кучеров повторил рекорд Макдэвида среди действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (4:5).

Кучеров в 22-й раз в текущем сезоне набирает по три очка за матч. Это является повторением рекорда для действующего игрока, который принадлежит нападающему «Эдмонтону Ойлерз» Коннору Макдэвиду (22 матча в сезоне-2022/23).

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучерова 719 матчей, в которых он забил 319 голов и 543 результативные передачи.