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Коламбус Блю Джекетс – Филадельфия Флайерз 6:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 7 апреля

Передача Воронкова помогла «Коламбусу» крупно обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Гудбрансон (Пюухтия, Дэнфорт) – 12:08     2:0 Сиверсон (Веренски, Годро) – 18:54     3:0 Сиверсон (Годро, Нюландер) – 28:23     3:1 Люкселль (Хэтэуэй) – 34:32     4:1 Бланкенбург (Иржичек, Тексье) – 35:20     5:1 Веренски (Воронков) – 49:29 (pp)     6:1 Веренски (Мейер, Малатеста) – 51:26     6:2 Гиннинг (Кейтс, Аттард) – 55:08    

В составе победителей забивали Эрик Гудбрансон, Дэймон Сиверсон (дважды), Ник Бланкенбург и Зак Веренски (дважды). Российский нападающий Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Филадельфию» забивали Олле Люкселль и Адам Гиннинг. Российский голкипер Иван Федотов не получил игрового времени.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Коламбус» одержал третью победу за последние четыре матча. «Филадельфия» потерпела седьмое поражение кряду.

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