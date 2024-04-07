Передача Воронкова помогла «Коламбусу» крупно обыграть «Филадельфию»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Эрик Гудбрансон, Дэймон Сиверсон (дважды), Ник Бланкенбург и Зак Веренски (дважды). Российский нападающий Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Филадельфию» забивали Олле Люкселль и Адам Гиннинг. Российский голкипер Иван Федотов не получил игрового времени.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Коламбус» одержал третью победу за последние четыре матча. «Филадельфия» потерпела седьмое поражение кряду.