Остон Мэттьюс стал восьмым игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100+ очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Бобби Макманн. Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 64-м в нынешнем сезоне. В активе Мэттьюса также 36 результативных передач. Таким образом американец стал восьмым игроком текущей регулярки, сумевшим набрать 100+ очков.

До этого трёхзначное количество очков набрали Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Артемий Панарин, Давид Пастрняк, Леон Драйзайтль и Микко Рантанен.