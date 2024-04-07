Защитники «Коламбуса» установили редкий клубный рекорд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Эрик Гудбрансон, Дэймон Сиверсон (дважды), Ник Бланкенбург и Зак Веренски (дважды). Примечательно, что каждый из указанных авторов шайб является защитником. Таким образом, в данном матче был установлен рекорд «Коламбуса». Никогда ранее защитникам клуба не удавалось забить шесть голов за матч.

Напомним, «Коламбус» после этого матча имеет в своём активе 64 очка и занимает последнее, 16 место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.