НХЛ сделала заявление по арбитру, госпитализированному в больницу во время матча «Тампы»

Вчера, 6 апреля в США на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда. На 14-й минуте третьего игрового отрезка один из главных арбитров Стив Козари получил травму после столкновения с игроком гостей Хейдном Флёри. Судья не смог самостоятельно подняться, ему понадобилась помощь медиков и носилки. Спустя несколько часов после инцидента НХЛ выступила с заявлением по данному факту.

«Судья Стив Козари был доставлен в больницу из соображений безопасности после столкновения с защитником „Тампа-Бэй Лайтнинг“ Хейдном Флёри в третьем периоде матча с „Питтсбург Пингвинз“. Козари находится в сознании и бодром расположении духа, может свободно пользоваться всеми своими конечностями и, как ожидалось, скоро полностью поправится», — говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

Напомним, сейчас в Восточной конференции идёт плотная борьба за выход в плей-офф НХЛ.