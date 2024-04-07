Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В начале третьего периода гости впереди — 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, который реализовал большинство на последней минуте первого периода. Немецкий форвард забил 20-й гол в большинстве в этом сезоне НХЛ, сумев добраться до этой отметки в третьем подряд регулярном чемпионате (2021 — 2024). Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ в XXI веке, став первым игроком в истории североамериканской лиги в этом столетии, кому покорилось подобное достижение.

Рекорд НХЛ по серии сезонов с 20+ голами в большинстве принадлежит Бретту Халлу (пять, 1989 — 1994), второе место делит целая группа игроков с тремя подряд сезонами, куда сегодня вошёл Драйзайтль. В ней также находятся Люк Робитайл (1991 — 1994), Тим Керр (1984 — 1987), Дэйв Андрейчук (1991 — 1994) и Джереми Рёник (1991 — 1994).