Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком НХЛ как минимум с пятью сезонами с 40+ голов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода гости впереди — 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, который реализовал большинство на последней минуте первого периода. Немецкий форвард забил 40-й гол в нынешнем сезоне, сумев добраться до этой отметки пятый раз за карьеру в НХЛ.

28-летний Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком НХЛ как минимум с пятью сезонами с 40+ голов. Рекорд НХЛ среди продолжающих карьеру хоккеистов принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (13), второе место делят форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (по шесть).