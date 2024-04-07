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Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком НХЛ как минимум с пятью сезонами с 40+ голов

Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком НХЛ как минимум с пятью сезонами с 40+ голов
Леон Драйзайтль
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода гости впереди — 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, который реализовал большинство на последней минуте первого периода. Немецкий форвард забил 40-й гол в нынешнем сезоне, сумев добраться до этой отметки пятый раз за карьеру в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Перерыв
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 19:44 (pp)     0:2 Браун (Янмарк, Райан) – 23:13     1:2 Шарангович (Кузьменко, Юбердо) – 23:57 (pp)    

28-летний Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком НХЛ как минимум с пятью сезонами с 40+ голов. Рекорд НХЛ среди продолжающих карьеру хоккеистов принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (13), второе место делят форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (по шесть).

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