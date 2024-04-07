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Коннор Макдэвид приблизился к Никите Кучерову в списке лучших бомбардиров сезона

Коннор Макдэвид приблизился к Никите Кучерову в списке лучших бомбардиров сезона
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» уступили в «битве за Альберту» своим географическим соседям «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:4.

В составе «Ойлерз» две результативные передачи записал на свой счёт канадский нападающий Коннор Макдэвид. В активе канадца теперь 130 (31+99) очков в нынешнем сезоне НХЛ, он по-прежнему занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярки, сократив отставание от лидирующего Никиты Кучерова, набравшего 136 очков (43+93). На втором месте Натан Маккиннон из «Колорадо», у него 131 (48+83) очко.

Напомним, «Эдмонтон» выиграл второй матч подряд после двух поражений.

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