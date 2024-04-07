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Впервые за 31 год в регулярном сезоне НХЛ три игрока набрали 130+ очков

По итогам сегодняшнего игрового дня в НХЛ трое нападающих достигли отметки в 130 набранных очков в текущем сезоне.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 130 (31+99) очков в текущем сезоне.

Всего в истории НХЛ было лишь шесть сезонов, в которых как минимум трое игроков добирались до 130 очков. Последний раз такое произошло в сезоне-1992/1993, когда сразу шесть хоккеистов набрали минимум 130 очков.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона со 136 (43+93) очками. Второе место занимает капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, на счету которого 131 (48+83) очко. Замыкает тройку бомбардиров нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 130 (31+99) очков в текущем сезоне.