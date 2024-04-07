Салливан: когда родители Малкина на трибунах, он показывает свою лучшую игру

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что присутствие родителей всегда положительно влияет на результативность российского нападающего Евгения Малкина. В матче с «Тампа-Бэй» (5:4) россиянин на глазах своих родителей стал автором дубля. Родители хоккеиста очень эмоционально отреагировали на голы сына и не смогли сдержать слёз.
«Семья очень много значит для него, и когда его родители приезжают в город, он явно хочет показать свою лучшую форму. Поэтому я не сомневаюсь, когда его родители здесь и когда рядом люди, которые ему особенно дороги, он демонстрирует свою лучшую игру», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.
Эти голы стали для Малкина 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки в 500 голов. Если ему удастся добраться до неё, он станет вторым россиянином в истории лиги после Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж.
- 7 апреля 2024
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