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Салливан: когда родители Малкина на трибунах, он показывает свою лучшую игру

Салливан: когда родители Малкина на трибунах, он показывает свою лучшую игру
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что присутствие родителей всегда положительно влияет на результативность российского нападающего Евгения Малкина. В матче с «Тампа-Бэй» (5:4) россиянин на глазах своих родителей стал автором дубля. Родители хоккеиста очень эмоционально отреагировали на голы сына и не смогли сдержать слёз.

«Семья очень много значит для него, и когда его родители приезжают в город, он явно хочет показать свою лучшую форму. Поэтому я не сомневаюсь, когда его родители здесь и когда рядом люди, которые ему особенно дороги, он демонстрирует свою лучшую игру», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Эти голы стали для Малкина 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки в 500 голов. Если ему удастся добраться до неё, он станет вторым россиянином в истории лиги после Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp)     5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32    
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