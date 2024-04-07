Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Доми: Мэттьюс — самый талантливый хоккеист на планете

Доми: Мэттьюс — самый талантливый хоккеист на планете
Комментарии

Нападающий «Торонто» Макс Доми назвал партнёра по команде форварда «Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса самым талантливым хоккеистом на планете. Американский форвард забил свой 64-й гол в текущем сезоне в матче с «Монреалем» (4:2).

«Я наблюдаю за ним на тренировках и видел, как он проводит межсезонье. Не трудно догадаться, что он является самым талантливым хоккеистом на планете», — цитирует Доми пресс-служба клуба.

Благодаря сегодняшнему голу Мэттьюс вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ. На второй строчке находится Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб. Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон.

Материалы по теме
«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина
«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android