Доми: Мэттьюс — самый талантливый хоккеист на планете

Нападающий «Торонто» Макс Доми назвал партнёра по команде форварда «Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса самым талантливым хоккеистом на планете. Американский форвард забил свой 64-й гол в текущем сезоне в матче с «Монреалем» (4:2).

«Я наблюдаю за ним на тренировках и видел, как он проводит межсезонье. Не трудно догадаться, что он является самым талантливым хоккеистом на планете», — цитирует Доми пресс-служба клуба.

Благодаря сегодняшнему голу Мэттьюс вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ. На второй строчке находится Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб. Мэттьюс показал шестой результат в истории НХЛ по голам в равных составах за сезон.