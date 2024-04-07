Торторелла оценил седьмое поражение «Филадельфии» подряд и вылет из зоны плей-офф

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал седьмое поражение подряд в матче с «Коламбусом» (2:6). После этого поражения «Флайерз» выпали из зоны плей-офф.

«У нас были некоторые моменты, но мы просто не смогли их реализовать. У нас есть проблемы с забиванием голов, а сами мы пропускаем шайбы слишком легко. Я думаю, сегодня мы были немного небрежны и плохо играли перед нашим вратарём.

Это плохое поражение, но мы не можем разочаровываться. Никто кроме нас не поможет нам выбраться из этой ситуации, и разочарование точно не поможет. Нам просто нужно сохранять позитивный настрой», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

«Филадельфия» имеет одинаковое количество очков с «Питтсбургом», имея в запасе на одну игру меньше. До конца регулярки «Флайерз» осталось провести четыре матча.