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Торторелла оценил седьмое поражение «Филадельфии» подряд и вылет из зоны плей-офф

Торторелла оценил седьмое поражение «Филадельфии» подряд и вылет из зоны плей-офф
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал седьмое поражение подряд в матче с «Коламбусом» (2:6). После этого поражения «Флайерз» выпали из зоны плей-офф.

«У нас были некоторые моменты, но мы просто не смогли их реализовать. У нас есть проблемы с забиванием голов, а сами мы пропускаем шайбы слишком легко. Я думаю, сегодня мы были немного небрежны и плохо играли перед нашим вратарём.

Это плохое поражение, но мы не можем разочаровываться. Никто кроме нас не поможет нам выбраться из этой ситуации, и разочарование точно не поможет. Нам просто нужно сохранять позитивный настрой», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

«Филадельфия» имеет одинаковое количество очков с «Питтсбургом», имея в запасе на одну игру меньше. До конца регулярки «Флайерз» осталось провести четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Гудбрансон (Пюухтия, Дэнфорт) – 12:08     2:0 Сиверсон (Веренски, Годро) – 18:54     3:0 Сиверсон (Годро, Нюландер) – 28:23     3:1 Люкселль (Хэтэуэй) – 34:32     4:1 Бланкенбург (Иржичек, Тексье) – 35:20     5:1 Веренски (Воронков) – 49:29 (pp)     6:1 Веренски (Мейер, Малатеста) – 51:26     6:2 Гиннинг (Кейтс, Аттард) – 55:08    
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