Игроки юниорского «Динамо» прокомментировали сенсационную сухую победу в первенстве Москвы

Игроки системы московского «Динамо» нападающий Артём Бондарь и защитник Кирилл Савушкин прокомментировали победу в третьем матче финальной серии первенства Москвы среди юниоров. Бело-голубые нанесли поражение ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0), который в этом году защищал чемпионский титул.

«Честно говоря, не обращал внимания на свою статистику. Хотел лишь победить и впервые в жизни поехать на финал чемпионата страны. Конечно, четыре набранных очка в первом матче финала добавили мне личной уверенности. В каждой игре старался помогать команде, набирая очки.

После возвращения из команды МХЛ надо было пару дней вкатиться, почувствовать ритм. У нас молодая команда, и наш 2008-й год – они тоже красавцы. В принципе переход мне дался легко», — сказал Бондарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

«У нас играли парни 2008-го года рождения, для которых это всё впервые. Первый период у нас не задался. В перерыве поговорили, успокоили пацанов, и затем игра сама нашлась. Каждый в команде верил друг в друга, все три матча бились одной командой и благодарим каждого из нас.

В эпизоде с заброшенной шайбой партнёр сделал передачу, я думал бросить в касание, но потом как-то само получилось так, что решил рискнуть и убрать вратаря. Всё получилось.

Как не сломались после ошибки голкипера в эпизоде со вторым голом ЦСКА? Все мы люди, мы хоккеисты. Если бы в нашей игре не было ошибок, то все бы уже играли на высоком уровне. Спокойно подъехали к голкиперу (Илье Подсухе. – Прим. «Чемпионата»), успокоили его и продолжили играть друг за друга. Надо было доводить игру до победы, до логического завершения, для этого нужно было действовать с холодной головой, чтобы не допустить фатальных ошибок», — сказал Савушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Теперь «Динамо» как победитель столичного региона получило путёвку в финал Первенства юниорской хоккейной лиги, который будет проходить в Уфе с 24 апреля по 5 мая.