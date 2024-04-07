Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

АКМ выиграл у «Югры» третий матч полуфинальной серии Кубка Петрова

АКМ выиграл у «Югры» третий матч полуфинальной серии Кубка Петрова
Аудио-версия:
Комментарии

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местная «Югра» принимала тульский АКМ. В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 3
ОТ
АКМ
Тульская область
1:0 Дрягилев (Швырёв) – 09:21 (5x5)     2:0 Аксёнов (Шиксатдаров) – 48:44 (5x4)     2:1 Мокин (Мясищев, Шипов) – 54:54 (6x4)     2:2 Теряев (Почивалов) – 57:58 (5x5)     2:3 Казаков – 61:22 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Мокин, Сергей Теряев и Максим Казаков, который решил исход встречи. Голевые передачи на свой счёт записали Игорь Мясищев, Илья Шипов и Денис Почивалов.

У хозяев льда авторами голов стали Александр Дрягилев и Аркадий Аксёнов. Ассистентами выступили Игорь Швыряв и Ильдар Шиксатдаров.

За шесть минут до конца основного времени «Югра» вела 2:0, но не удержала преимущество.

После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-0 в пользу тульской команды. Следующий матч соперников состоится там же, в Ханты-Мансийске, 8 апреля.

Материалы по теме
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android