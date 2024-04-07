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АКМ выиграл у «Югры» третий матч полуфинальной серии Кубка Петрова

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местная «Югра» принимала тульский АКМ. В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Мокин, Сергей Теряев и Максим Казаков, который решил исход встречи. Голевые передачи на свой счёт записали Игорь Мясищев, Илья Шипов и Денис Почивалов.

У хозяев льда авторами голов стали Александр Дрягилев и Аркадий Аксёнов. Ассистентами выступили Игорь Швыряв и Ильдар Шиксатдаров.

За шесть минут до конца основного времени «Югра» вела 2:0, но не удержала преимущество.

После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-0 в пользу тульской команды. Следующий матч соперников состоится там же, в Ханты-Мансийске, 8 апреля.