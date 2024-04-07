«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в матче полуфинала Кубка Петрова

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Нефтяник» принимал тюменский «Рубин». Со счётом 3:0 победу одержала команда хозяев льда.
Авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Кателевский и Артур Бровкин, оформивший дубль. Голевые передачи на свой счёт записали Кирилл Крутов, Денис Цуканов, Денис Комков, дважды это удалось Семёну Терехову. Голкипер Артур Ахтямов провёл второй «сухой» матч в текущем розыгрыше Кубка Петрова, отразив 23 броска.
Таким образом счёт в серии стал равным — 2-2. Следующая встреча соперников состоится в Тюмени 10 апреля.
Напомним, во второй паре третьего раунда играют АКМ и «Югра». Сейчас счёт в серии 3-0 в пользу тульского клуба.
- 7 апреля 2024
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