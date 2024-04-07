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«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в матче полуфинала Кубка Петрова

«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в матче полуфинала Кубка Петрова
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В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Нефтяник» принимал тюменский «Рубин». Со счётом 3:0 победу одержала команда хозяев льда.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 0
Рубин
Тюмень
1:0 Бровкин (Крутов, Цуканов) – 15:23 (5x5)     2:0 Бровкин (Комков, Терехов) – 54:30 (5x4)     3:0 Кателевский – 59:29 (en)    

Авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Кателевский и Артур Бровкин, оформивший дубль. Голевые передачи на свой счёт записали Кирилл Крутов, Денис Цуканов, Денис Комков, дважды это удалось Семёну Терехову. Голкипер Артур Ахтямов провёл второй «сухой» матч в текущем розыгрыше Кубка Петрова, отразив 23 броска.

Таким образом счёт в серии стал равным — 2-2. Следующая встреча соперников состоится в Тюмени 10 апреля.

Напомним, во второй паре третьего раунда играют АКМ и «Югра». Сейчас счёт в серии 3-0 в пользу тульского клуба.

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