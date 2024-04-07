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В первом периоде матча «Детройт» — «Баффало» произошло две драки. Видео

В первом периоде матча «Детройт» — «Баффало» произошло две драки. Видео
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В данный момент в США на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2-й период
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Рэймонд – 00:53     2:0 Кейн (Питри) – 04:24     3:0 Ларкин (Рэймонд, Перрон) – 07:37 (pp)     3:1 Томпсон (Бенсон, Так) – 13:16 (pp)    

В стартовой двадцатиминутке матча произошло две драки. Сначала, в середине периода, между собой сцепились Джо Велено и Боуэн Байрэм. А затем, ближе к завершению первого отрезка, Джефф Питри бился с Диланом Козенсом.

ВИДЕО

Все игроки получили пятиминутные штрафы.

Напомним, сейчас «Детройт» борется за выход в плей-офф, занимая 11-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 76 встречах. От «Питтсбург Пингвинз», находящегося на восьмом месте, команду отделяет одно очко. «Баффало» также ещё не потерял шансы войти в восьмёрку. Команда находится на строчку ниже «Ред Уингз», имея в активе 79 очков после 77 матчей.

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