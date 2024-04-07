В первом периоде матча «Детройт» — «Баффало» произошло две драки. Видео

В данный момент в США на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». После первого периода счёт 3:1 в пользу хозяев льда.
В стартовой двадцатиминутке матча произошло две драки. Сначала, в середине периода, между собой сцепились Джо Велено и Боуэн Байрэм. А затем, ближе к завершению первого отрезка, Джефф Питри бился с Диланом Козенсом.
Все игроки получили пятиминутные штрафы.
Напомним, сейчас «Детройт» борется за выход в плей-офф, занимая 11-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 76 встречах. От «Питтсбург Пингвинз», находящегося на восьмом месте, команду отделяет одно очко. «Баффало» также ещё не потерял шансы войти в восьмёрку. Команда находится на строчку ниже «Ред Уингз», имея в активе 79 очков после 77 матчей.
- 7 апреля 2024
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