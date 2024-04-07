Нападающий «Металлурга» Джонсон: мастерство игроков «Автомобилиста» несёт угрозу

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон после победы (3:2 ОТ) над «Автомобилистом» в третьем матче серии полуфинального раунда плей-офф КХЛ высказался об игре соперников.

«Похожи ли «Автомобилист» и «Амур» по игровому стилю? Да, думаю, они схожи по манере игры. У обеих команд есть немало габаритных ребят, они блокируют немало бросков. Однако у игроков «Автомобилиста» больше мастерства, и этим они несут большую угрозу. Как я сказал ранее, надо плотнее играть в защите, не давать им пространства, и тогда всё будет в порядке», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, Джонсон стал автором победного гола в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина с екатеринбуржцами. Сейчас «Металлург» ведёт в серии со счётом 2-1.