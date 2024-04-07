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Нападающий «Металлурга» Джонсон: мастерство игроков «Автомобилиста» несёт угрозу

Нападающий «Металлурга» Джонсон: мастерство игроков «Автомобилиста» несёт угрозу
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Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон после победы (3:2 ОТ) над «Автомобилистом» в третьем матче серии полуфинального раунда плей-офф КХЛ высказался об игре соперников.

«Похожи ли «Автомобилист» и «Амур» по игровому стилю? Да, думаю, они схожи по манере игры. У обеих команд есть немало габаритных ребят, они блокируют немало бросков. Однако у игроков «Автомобилиста» больше мастерства, и этим они несут большую угрозу. Как я сказал ранее, надо плотнее играть в защите, не давать им пространства, и тогда всё будет в порядке», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, Джонсон стал автором победного гола в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина с екатеринбуржцами. Сейчас «Металлург» ведёт в серии со счётом 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Маклюков) – 10:45 (5x5)     1:1 Хрипунов (Обидин, Бывальцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Силантьев (Канцеров) – 42:24 (5x5)     2:2 Романцев (Трямкин, Да Коста) – 59:12 (6x5)     2:3 Джонсон (Карпов, Акользин) – 62:36 (5x5)    
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