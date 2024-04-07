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«Детройт» одержал победу над «Баффало» и вошёл в зону плей-офф НХЛ

В США на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». Со счётом 3:1 победу одержали хозяева льда.

Заброшенными шайбами в составе «Ред Уингз» отметились Лукас Рэймонд, Патрик Кейн и Дилан Ларкин. На счету Рэймонда также результативная передача.

В составе проигравшей команды отличился Тейдж Томпсон, ассистентами выступили Закари Бенсон и Алекс Так.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой победе «Детройту» удалось подняться в зону плей-офф в Восточной конференции, сместив оттуда «Питтсбург Пингвинз». Сейчас у команды 84 очка после 77 встреч.

Напомним, сейчас на Востоке идёт плотная борьба за попадание в восьмёрку. Девятую строчку в данный момент занимает «Питтсбург» (83 очка, 77 игр), 10-ю — «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 78 игр). На 11-м месте располагается «Вашингтон Кэпиталз» (82 очка, 76 игр). «Баффало» также ещё участвует в гонке за плей-офф, находясь на 11-м месте с 79 очками после 77 матчей.