Кирилл Капризов забил 40-й гол в текущем сезоне НХЛ

В данный момент в США на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Счёт встречи открыл нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Капризова это третий в карьере и подряд сезон с 40+ голами. Он сравнялся с Яромиром Ягром, Горди Хоу и рядом других игроков по этому показателю. Рекордсменом по таким сезонам является Уэйн Гретцки — 12. А среди россиян — Илья Ковальчук (6).

Напомним, сейчас «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 80 очков после 76 встреч. «Чикаго» находится на 15-й строчке в той же конференции, имея 51 очко после 76 игр.