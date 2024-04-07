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Кирилл Капризов забил 40-й гол в текущем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов забил 40-й гол в текущем сезоне НХЛ
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В данный момент в США на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp)     0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30     0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27    

Счёт встречи открыл нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Капризова это третий в карьере и подряд сезон с 40+ голами. Он сравнялся с Яромиром Ягром, Горди Хоу и рядом других игроков по этому показателю. Рекордсменом по таким сезонам является Уэйн Гретцки — 12. А среди россиян — Илья Ковальчук (6).

Напомним, сейчас «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 80 очков после 76 встреч. «Чикаго» находится на 15-й строчке в той же конференции, имея 51 очко после 76 игр.

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