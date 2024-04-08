Капризов обогнал Брюннета и вышел на седьмое место по очкам в истории «Миннесоты»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дубль и результативную передачу оформил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин (323) обогнал Эндрю Брюннета (321) и вышел на седьмое место по очкам за клуб.

«Чикаго» потерпел второе поражение за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений подряд.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Сент-Луисом», а «Миннесота» проведет матч с «Колорадо».

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик: