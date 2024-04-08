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Капризов обогнал Брюннета и вышел на седьмое место по очкам в истории «Миннесоты»

Капризов обогнал Брюннета и вышел на седьмое место по очкам в истории «Миннесоты»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp)     0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30     0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27     0:4 Капризов (Фэйбер) – 48:10    

В составе победителей дубль и результативную передачу оформил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин (323) обогнал Эндрю Брюннета (321) и вышел на седьмое место по очкам за клуб.

«Чикаго» потерпел второе поражение за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений подряд.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Сент-Луисом», а «Миннесота» проведет матч с «Колорадо».

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