Панарин повторил лучший бомбардирский результат в карьере Овечкина

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода. Счёт в матче 1:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в голевой атаке команды и записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, в активе Панарина теперь 112 очков в нынешнем сезоне регулярки. Он повторил лучший бомбардирский результат в карьере Александра Овечкина, который в сезоне-2007/2008 набрал 112 очков.

Напомним, в текущем сезоне у Панарина 45 голов и 67 результативных передач. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 108 очков в 77 встречах.