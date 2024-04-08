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Панарин повторил лучший бомбардирский результат в карьере Овечкина

Панарин повторил лучший бомбардирский результат в карьере Овечкина
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода. Счёт в матче 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09    

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в голевой атаке команды и записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, в активе Панарина теперь 112 очков в нынешнем сезоне регулярки. Он повторил лучший бомбардирский результат в карьере Александра Овечкина, который в сезоне-2007/2008 набрал 112 очков.

Напомним, в текущем сезоне у Панарина 45 голов и 67 результативных передач. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 108 очков в 77 встречах.

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