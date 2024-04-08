«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Оттаве» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пасиоретти (Лапьер) – 04:43 1:1 Кастелиц (Чикран, Келли) – 25:40 2:1 Протас (ван Римсдайк, Фехервари) – 37:10 2:2 Грейг (Пинто, Бреннстрём) – 52:49 2:3 Сандерсон (Грейг, Ткачук) – 60:41
За «Оттаву» отличились Марк Кастелиц и Ридли Грейг и Джейк Сандерсон.
В составе «Вашингтона» забивали Макс Пасиоретти и Алексей Протас. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев также не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз».
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