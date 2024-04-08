«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Оттаве» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

За «Оттаву» отличились Марк Кастелиц и Ридли Грейг и Джейк Сандерсон.

В составе «Вашингтона» забивали Макс Пасиоретти и Алексей Протас. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев также не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз».