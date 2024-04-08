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Тренер «Вашингтона» назвал две главные причины шестиматчевой серии поражений

Тренер «Вашингтона» назвал две главные причины шестиматчевой серии поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. После окончания встречи главный тренер «столичных»
Спенсер Карбери высказался о причинах неудачной серии. Клуб проиграл шесть матчей подряд.

«Мне кажется, что в определённые моменты игры нам действительно сложно найти выход из-за смены импульса. Мы неправильно распоряжаемся шайбами ​​в странных ситуациях, а в этот отрезок сезона это просто непозволительно. И когда вы даже вернётесь к недавнему матчу с «Каролиной» и посмотрите на другие игры, я думаю, что многое, для меня лично, является продуктом двух вещей.

Одной из них являются молодые игроки, играющие в конце года, когда интенсивность возрастает. Скорость игры возросла, и теперь важность игр также возрастает. Вы можете наблюдать, что мы просто принимаем действительно плохие решения, число которых нарастает как снежный ком.

Также я думаю, что некоторые из наших ребят-ветеранов, поскольку им приходится брать на себя так много ответственности, уже перегружены, и теперь начинают делать нехарактерные для них вещи», — цитирует Карбери официальный сайт «Кэпиталз».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз». «Кэпиталз» занимают 10 место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 83 очка.

Турнирная таблица НХЛ
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