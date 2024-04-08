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Артемий Панарин повторил рекорд XXI века в НХЛ

Артемий Панарин повторил рекорд XXI века в НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин по ходу матча отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В активе Панарина теперь 115 очков в текущем сезоне регулярки. Таким образом, Артемий повторил рекорд XXI века в НХЛ. За последние 24 года такое количество очков среди левых нападающих набирали Джонни Годро в сезоне-2021/2022 и Джонатан Юбердо в том же сезоне.

Лидером по количеству очков за сезон среди левых форвардов является Люк Робитайл, набравший в сезоне-1992/1993 125 очков.

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