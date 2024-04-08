«Рейнджерс» побеждали во всех матчах этого сезона, когда Панарин набирал 3+ очка

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Примечательно, что «Рейнджерс» побеждали во всех матчах этого сезона, когда Панарин набирал 3+ очка. Таких матчей в текущем сезоне было 14.

В активе Панарина теперь 115 очков в текущем сезоне регулярки. Таким образом, Артемий повторил рекорд XXI века в НХЛ. За последние 24 года такое количество очков среди левых нападающих набирали Джонни Годро в сезоне-2021/2022 и Джонатан Юбердо в том же сезоне.