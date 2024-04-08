Форвард «Колорадо» Микко Рантанен получил сотрясение мозга в матче с «Эдмонтоном» (2:6) и не принял участия в сегодняшнем матче с «Далласом» (4:7). Нападающий получил травму после силового приёма защитника «Ойлерз» Маттиаса Экхольма. Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал о состоянии травмированного финна.

«Он катался на сегодня утром отдально от команды. Он получил сотрясение мозга, но должен вернуться со дня на день», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Рантанен является шестым бомбардиром НХЛ в текущем сезоне и занимает второе место по очкам в «Колорадо». На счету финского нападающего 77 матчей, в которых Рантанен набрал 102 очка — забрсоил 40 шайб и отдал 62 результативные передачи.