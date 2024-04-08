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Лавиолетт: статистика Панарина за последние восемь лет просто невероятна

Лавиолетт: статистика Панарина за последние восемь лет просто невероятна
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил уровень мастерства нападающего Артемия Панарина. Россиянин отметился четырьмя очками в матче с «Монреалем» (5:2) и довёл количество результативных баллов в текущем сезоне до 115 (46+69).

«Я знаю, что для него это своего рода эталонный год, но его статистика за последние семь или восемь лет невероятна. Он, наверное, входит в восьмёрку лучших игроков, которые могут показывать такие же результаты, как он. Причём делать это на стабильном уровне. Это не просто случайность, это действительно хороший результат», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Артемий повторил рекорд XXI века в НХЛ. За последние 24 года такое количество очков среди левых нападающих набирали Джонни Годро в сезоне-2021/2022 и Джонатан Юбердо в том же сезоне.

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