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Звягин рассказал, какую фразу ему постоянно повторял Хартли в первый год в «Авангарде»

Звягин рассказал, какую фразу ему постоянно повторял Хартли в первый год в «Авангарде»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, какую фразу ему постоянно повторял Боб Хартли в первый год работы в омском клубе.

«У вас ведь были и другие маститые учителя, помимо Хартли: Майк Кинэн чего только стоит? А Владимир Васильевич Крикунов! Я играл за него шесть или семь лет и под его началом в «Барысе» начал тренерскую карьеру. Абсолютно верно, что я от каждого что-то впитал в собственную философию, огромное уважение каждому из них. Плюс Виктор Козлов, Майк Пелино, Дмитрий Рябыкин, Михаил Кравец. И насколько они все были разные в каких-то подходах, в концепциях. Даже если взять двух североамериканцев – Кинэна и Хартли. Огромная разница в философии!

Вот простой пример. Когда я пришёл в «Металлург» и в первый раз подготовил видеоразбор для Васи Кошечкина, то увидел, как Кинэн как-то странно смотрит на нас. После этого пришёл в офис, а Майк говорит: «Сергей, ты знаешь, что такое overcoaching?» Я ответил, что в принципе знаю – не нужно давать игрокам слишком много информации. Кинэн тогда сказал, чтобы я не перегружал Кошечкина, мол, он сам знает, как играть. А в «Авангарде», Хартли в первый год работы повторял мне десятки раз: «Если ты что-то игроку сказал вчера, то не думай, что он сегодня это помнит». Совершенно разные подходы! Боб – учитель, который будет разжёвывать бесконечно долго, пока не найдёт способ достучаться. У Майка мнение, что игрок должен приходить в профессиональную команду подготовленным, что мы здесь тренируем, а не учим», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Звягиным читайте на «Чемпионате»:
«У Кинэна и Хартли огромная разница в философии». Интервью с главным тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«У Кинэна и Хартли огромная разница в философии». Интервью с главным тренером «Авангарда»
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