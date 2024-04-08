«Не моя задача, чтобы все были довольные». Звягин – о тренировочном процессе в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о том, как будет строить тренировочный процесс в команде.

«Не бывает такого, чтобы довольными были все. И это не моя задача. Но с другой стороны, мы будем выстраивать рабочий процесс так, чтобы ребята были вовлечены и понимали, что даже если часть работы является нудной, понимать важность этих моментов. Как для командного результата, так и для их личных, для их карьеры.

Сколько бы ни было хоккеистов в команде, всё равно нужен индивидуальный подход к каждому. Во многом я пытаюсь строить свою работу на выстраивании отношений с хоккеистами, и надеюсь, что будет получаться и с большим количеством, нежели во вратарской бригаде», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.