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Стала известна новая схема организации судейства, предлагаемая клубами КХЛ

Стала известна новая схема организации судейства, предлагаемая клубами КХЛ
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«Чемпионату» стала известна новая схема организации судейства в Континентальной хоккейной лиги, которую предлагают внедрить СКА, «Динамо» (Минск), «Барыс» и ещё несколько других клубов КХЛ.

За обслуживание всех хоккейных матчей в России будет отвечать Всероссийская коллегия судей. При совете директоров КХЛ будет создан новый орган – судейский комитет, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров. Он будет состоять из бывших заслуженных арбитров (членов Всероссийской коллегии судей) и ветеранов хоккея. Главный арбитр КХЛ будет напрямую подчиняться судейскому комитету и контролировать все остальные направления, которые ранее входили в зону ответственности: организацию судейства матчей КХЛ, инспектирование, контроль качества работы арбитров, взаимодействие с клубами.

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