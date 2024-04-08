Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт рассказал, как игроки «Рейнджерс» относятся к возможной победе в регулярке НХЛ

Лавиолетт рассказал, как игроки «Рейнджерс» относятся к возможной победе в регулярке НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт заявил, что в команде не думают о возможной победе в регулярном чемпионате НХЛ. За четыре матча до конца регулярки «Рейнджеры» занимают первое место в лиге, опережая ближайших «Даллас» и «Бостон» на три очка.

«Я думаю, что наши игроки хорошо осведомлены обо всём, что нас окружает. Мы не говорим об этом. Я обещаю вам, что мы не обсуждаем возможную победу в регулярке. Мы говорим о правильной игре, двух очках и победах в каждом матче. Это то, на чём мы сосредоточены.

Как я уже говорил ранее, если вы делаете это достаточно хорошо и достаточно долго, вы начинаете отмечать различные достижения вашей команды», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Победа над «Монреалем» (5:2) стала 53-й для «синерубашечников» в нынешнем сезоне. Этот результат помог «Рейнджерс» повторить рекорд клуба по количеству побед в регулярке, установленный в сезоне-2014/2015.

Материалы по теме
«Рейнджерс» повторили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android