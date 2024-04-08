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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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«Трактор» — «Локомотив»: составы команд на 4-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

«Трактор» — «Локомотив»: составы команд на 4-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 8 апреля, в Челябинске на «Арене-Трактор» состоится четвёртый матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» – «Локомотив». Начало — в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны составы команд на игру.

Алексей Заварухин не стал менять сочетания прошлой встречи.

Фото: ХК «Трактор»

У команды Игоря Никитина только одна замена: место Степана Никулина в заявке занял Иван Чехович. Также есть некоторые перестановки в сочетаниях: в первой тройке нападения с краю сыграет Максим Берёзкин, а Павел Тесанов выйдет в третьем звене. Тринадцатым нападающим заявлен Никита Кирьянов, а Даниил Бут переведён во вторую пятёрку.

Фото: ХК «Локомотив»

В первых трёх встречах железнодорожники одержали три победы со счётом 5:2, 3:2 ОТ и 2:1 и ведут в серии 3-0.

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