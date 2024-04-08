СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ

Как стало известно «Чемпионату», петербургский СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятым подходом комментаторов «КХЛ ТВ». Сделать это клуб побудило обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга.

В частности СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба. Также клуб считает, что Лига безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей Лиге, а не только конкретному клубу.

Напомним, по регламенту Лиги не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и иными лицами, аккредитованные СМИ и их представители обязаны при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство сотрудников КХЛ, клубов, а также лиц, принимающих участие в чемпионате, а при осуществлении профессиональной деятельности не распространять сведения, не соответствующие действительности и порочащие или подрывающие честь, достоинство и деловую репутацию КХЛ, сотрудников КХЛ или клубов.