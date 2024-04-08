Каменский верит, что Панарин может побить рекорд Ягра по очкам за «Рейнджерс» в сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин имеет все шансы установить новый рекорд клуба по количеству очков в сезоне НХЛ.

«Панарину по силам побить рекорд Ягра. Игр, правда, осталось мало, но это вполне реально. Сейчас он иногда набирает по три очка за игру, если удержит такую результативность, то рекорд вполне достижим. Пожелаем ему удачи.

Прогресс Панарина в 32 года связан с желанием выигрывать, любовью к хоккею и работой над собой. Приходит зрелость, опыт, мастерство, наработанные за столько лет. Его успехи в том числе связаны с хорошей игрой всей команды, но он однозначно является лидером, выполняет ту роль, ради которой его и брали.

В плей-офф для «Рейнджерс» все будет зависеть от командной игры. Конкретно, Панарин, видно, что готов», — приводит слова Каменского Metaratings.

В данный момент на счету Панарина 115 очков. Рекордсменом по количеству результативных баллов за сезон в истории «Рейнджерс» является Яромир Ягр. В сезоне-2005/2006 он набрал 123 очка.