В финале КХЛ не будет восточного противостояния после вылета «Трактора»

В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 выиграла команда гостей.
«Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, одержав победу в серии со счётом 4-0.
Таким образом, в финале КХЛ не будет противостояния двух восточных команд. Такое могло случится впервые в истории лиги, так как с сезона-2023/2024 был введён перекрёстный плей-офф.
«Локомотив» впервые за 15 лет и второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина.
Напомним, соперником команды Игоря Никитина в финале станет победитель пары «Металлург» — «Автомобилист». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорцев. Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.
- 8 апреля 2024
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