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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал уверенный выход в финал Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал уверенный выход в финал Кубка Гагарина
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы в четвёртом матче полуфинальной серии с «Трактором» (3:0) высказался о выходе своей команды в финал.

«Слова благодарности сопернику. Прошли определённую проверку. Болельщики, которые были с нами и дома, и здесь, поддерживая нас. Конечно, хочу поздравить парней, сделали хороший шаг, готовимся дальше.
Я не скажу, что давно в хоккее, но иногда такие триггерные точки влияют на ход серии, как в одну сторону, так и в другую. К этому должна быть готова команда. Я думаю, что мы после психологической закалки в серии с Омском оказались готовы к этим точкам и воспользовались ими.

В третьем периоде точно силы не экономили. Просто психология никуда не денется. Не скажу, что мы доигрывали матч, но я понимаю парней, многие из которых вообще играли первый раз, а это нужно проходить на практике. Хорошо, что есть ребята, которые знают и умеют играть в таких ситуациях. Для того и есть команда – взрослые игроки должны помогать молодёжи», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, забрав серию со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5)     0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5)     0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)    
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