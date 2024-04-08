Главный тренер «Локомотива» ответил, с кем предпочтительнее сыграть в финале плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы в четвёртом матче серии третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Трактором» (3:0) рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале.

«С кем предпочтительнее сыграть в финале? Соперников точно не выбирают. Ни за кого не собираемся переживать. Честно говоря, знаю, какой там счёт и как развивается серия, но игры не смотрел.

Нас называют сверхлюдьми и роботами? Пусть по-разному нас называют. Нам главное двигаться по этой лестнице. Слава богу, мы уже не стесняемся и не стараемся никому понравиться. У ребят появилась своя идентичность, а для мужчины это очень важно.

Ровно провели серию? Я говорю, что мы получили определённый заряд уверенности после серии с «Авангардом», а «Трактор», наоборот, очень много отдыхал. Поэтому здесь сложилось так. Опять же мы отталкиваемся от самих себя. Предыдущие соперники очень много дали нам как команде», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После сегодняшней победы «Локомотива» счёт в серии стал 4-0. Таким образом, ярославская команда вышла в финал Кубка Гагарина.

Напомним, соперником команды Игоря Никитина в финале станет победитель пары «Металлург» — «Автомобилист». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорцев. Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.