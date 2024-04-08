Главный тренер «Трактора»: нам не хватило нахождения Фукале именно на льду

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения в четвёртом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом» (0:3) сказал, что им не хватало голкипера Зака Фукале.

«Личный урок из серии? Любой отрицательный результат уходит в опыт. Я не скажу, что хватило или не хватило опыта. Так нельзя говорить, потому что на площадке играют хоккеисты, а мы только направляем их. Не скажу, что ребята не старались. Они сыграли так, как они умеют. Конечно, в тех моментах, когда даже сегодня пропускали голы, мы сыграли неправильно. Акцент на это делали. Ребята знают наши требования. Но это хоккей. Не ошибается тот, кто не играет в хоккей.

Травма Фукале – ключевой момент? Сергей Мыльников играл достойно и оставлял нас в игре, даже сегодня на старте игры. Единственный момент – вот этого задора, вот этого нахождения Зака именно на льду… Он всегда находился с нами, он приходил на тренировки и сейчас в раздевалке, но нахождения на льду немного не хватило. Для нас он ключевой игрок.

Насколько серьёзна его травма – это не ко мне. Всё равно это тайна за семью печатями», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.