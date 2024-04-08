«Локо» одержал победу над «Чайкой» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Харламова

В Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местный «Локо» принимал нижегородскую «Чайку». Со счётом 3:1 победу одержали хозяева льда.
Заброшенными шайбами в составе ярославцев отметились Дмитрий Ябелов, Егор Сурин и Роман Лутцев. На счету Сурина и Лутцева также результативные передачи.
У «Чайки» отличился Андрей Крутов. Ассистентами выступили Антон Силаев и Никита Артамонов.
Отметим, что до 47-й минуты встречи нижегородцы вели 1:0, но не смогли удержать преимущество.
Таким образом, эта победа позволила «Локо» выйти вперёд в серии — 3-2. Следующий матч команды проведут в Нижнем Новгороде 10 апреля.
Напомним, в другой полуфинальной серии играют «СКА-1946» и «Белые Медведи». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу петербуржцев.
- 8 апреля 2024
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