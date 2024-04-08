Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локо» одержал победу над «Чайкой» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Харламова

«Локо» одержал победу над «Чайкой» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Харламова
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местный «Локо» принимал нижегородскую «Чайку». Со счётом 3:1 победу одержали хозяева льда.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
3-й период
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Крутов (Артамонов, Силаев) – 06:28 (5x5)     1:1 Ябелов (Пирогов, Коростелёв) – 47:00 (5x5)     2:1 Сурин (Лутцев, Лабуткин) – 48:41 (5x5)     3:1 Лутцев (Сурин) – 51:05 (4x5)    

Заброшенными шайбами в составе ярославцев отметились Дмитрий Ябелов, Егор Сурин и Роман Лутцев. На счету Сурина и Лутцева также результативные передачи.

У «Чайки» отличился Андрей Крутов. Ассистентами выступили Антон Силаев и Никита Артамонов.

Отметим, что до 47-й минуты встречи нижегородцы вели 1:0, но не смогли удержать преимущество.

Таким образом, эта победа позволила «Локо» выйти вперёд в серии — 3-2. Следующий матч команды проведут в Нижнем Новгороде 10 апреля.

Напомним, в другой полуфинальной серии играют «СКА-1946» и «Белые Медведи». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу петербуржцев.

Материалы по теме
«СКА-1946» обыграл «Белых Медведей» и находится в шаге от выхода в финал МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android