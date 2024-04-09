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Торонто Мэйпл Лифс — Питтсбург Пингвинз 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 9 апреля

29 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Питтсбург», у Малкина — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)     2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38     3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30    

В составе «Торонто» забивали Мэтт Нис, Остон Мэттьюс и Джейк Маккейб. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

За «Питтсбург» отличились Рикард Ракелль и Дрю О'Коннор. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 10 и 12 апреля соответственно.

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