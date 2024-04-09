29 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Питтсбург», у Малкина — передача

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Торонто» забивали Мэтт Нис, Остон Мэттьюс и Джейк Маккейб. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Российский голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

За «Питтсбург» отличились Рикард Ракелль и Дрю О'Коннор. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 10 и 12 апреля соответственно.