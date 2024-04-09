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Самсонов показал второй результат в истории «Мэйпл Лифс» по скорости достижения 50 побед

Самсонов показал второй результат в истории «Мэйпл Лифс» по скорости достижения 50 побед
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отметился в этой встрече 29 сейвами. Эта победа стала для него 50-й в свитере «Мэйпл Лифс». Таким образом, Самсонов, который проводит свой второй сезон за канадский коллектив, показал второй результат в истории «кленовых листьев» по скорости достижения 50 побед. На это россиянину потребовалось 80 матчей. Быстрее это сделал только Джек Кэмпбелл (75).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 38 матчей, в которых он отражал 89,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,00 и трёх шат-аутах.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)     2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38     3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30    
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