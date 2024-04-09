Нападающий «Ванкувера» Гарланд забросил 100-ю шайбу в НХЛ в своей 400-й игре

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вегас Голден Найтс».
На данный момент позади первый период, счёт в матче 2:2.
Первую шайбу в составе хозяев забросил нападающий Конор Гарланд, реализовав большинство. Этот гол стал для 28-летнего американца 100-м за карьеру в НХЛ. Примечательно, что он забросил её в своей 400-й игре в лиге, оформив таким образом два юбилея в одной игре.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового гола для американского форварда:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Гарланда, с учётом этой игры, 41 (17+24) очко в 78 матчах.
«Ванкувер» имеет 102 очка и лидирует в Тихоокеанском дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.
Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.
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