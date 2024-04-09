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Нападающий «Ванкувера» Гарланд забросил 100-ю шайбу в НХЛ в своей 400-й игре

Нападающий «Ванкувера» Гарланд забросил 100-ю шайбу в НХЛ в своей 400-й игре
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вегас Голден Найтс».

На данный момент позади первый период, счёт в матче 2:2.

Первую шайбу в составе хозяев забросил нападающий Конор Гарланд, реализовав большинство. Этот гол стал для 28-летнего американца 100-м за карьеру в НХЛ. Примечательно, что он забросил её в своей 400-й игре в лиге, оформив таким образом два юбилея в одной игре.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового гола для американского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Гарланда, с учётом этой игры, 41 (17+24) очко в 78 матчах.

«Ванкувер» имеет 102 очка и лидирует в Тихоокеанском дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2-й период
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp)     0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06     1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp)     2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp)     2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp)    
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