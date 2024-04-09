«Вегас» поместил Каррье в долгосрочный список травмированных, чтобы активировать Гертла

«Вегас Голден Найтс» поместил 29-летнего нападающего Уильяма Каррье в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Как сообщает CapFriendly, менеджмент действующих обладателей Кубка Стэнли принял такое решение чтобы освободить место под потолком зарплат для активации чешского нападающего Томаша Гертла, поплнившего ряды «рыцарей» 8 марта в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс». С тех пор форвард так и не провёл ни одного матча за «Вегас» из-за травмы колена, полученной ещё в феврале.

В текущем регулярном чемпионате на счету Каррье 39 матчей, в которых он набрал 8 (6+2) очков. Он пропустил последние пять матчей своей команды из-за травмы нижней части тела.

Гертл в нынешнем сезоне провёл 48 матчей за «Сан-Хосе», в которых отметился 34 (15+19) результативными баллами.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.