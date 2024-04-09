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«Вегас» поместил Каррье в долгосрочный список травмированных, чтобы активировать Гертла

«Вегас» поместил Каррье в долгосрочный список травмированных, чтобы активировать Гертла
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«Вегас Голден Найтс» поместил 29-летнего нападающего Уильяма Каррье в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Как сообщает CapFriendly, менеджмент действующих обладателей Кубка Стэнли принял такое решение чтобы освободить место под потолком зарплат для активации чешского нападающего Томаша Гертла, поплнившего ряды «рыцарей» 8 марта в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс». С тех пор форвард так и не провёл ни одного матча за «Вегас» из-за травмы колена, полученной ещё в феврале.

В текущем регулярном чемпионате на счету Каррье 39 матчей, в которых он набрал 8 (6+2) очков. Он пропустил последние пять матчей своей команды из-за травмы нижней части тела.

Гертл в нынешнем сезоне провёл 48 матчей за «Сан-Хосе», в которых отметился 34 (15+19) результативными баллами.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2-й период
3 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp)     0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06     1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp)     2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp)     2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp)     3:3 Бёзер (Петтерссон, Майерс) – 33:10    
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