Защитник «Торонто» Маккейб: хорошо, что удалось вернуть «должок» Самсонову

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маккейб, ставший автором решающей шайбы в овертайме в сегодняшнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ), прокомментировал свой гол и отметил заслуги российского голкипера своей команды Ильи Самсонова в этом успехе.

«Остон (Мэттьюс. — Прим. «Чемпионата») нашёл меня на противоположном фланге и мне удалось пробраться к воротам. Я думаю, мы начали матч пассивно, но хорошо отреагировали во втором периоде. Мне понравилось, как мы начали и третий тоже, но мы подарили им один гол, это был мой игрок, собственно, так что было здорово, что удалось помочь команде после этого. Самсонов был невероятен сегодня весь вечер, так что было приятно, что удалось вернуть ему «должок», — приводит слова Маккейба официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче Самсонов отметился 29 сейвами.

«Торонто» набрал 99 очков и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.

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