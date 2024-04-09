«Это очень важное очко». Салливан — о поражении «Питтсбурга в овертайме от «Торонто»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 ОТ).

«Я очень доволен тем, как мы боролись. Думаю, наши парни по-настоящему преданы делу. Их соревновательный уровень на высоте, хотя не всё идеально по игре. Мы отчаянно сражаемся, стараемся играть командно. Диалоги на скамейке во время игры великолепны, так что мы должны сохранить это. Это тяжело заработанное очко, очень важное очко. Очевидно, что мы разочарованы тем, что не удалось заработать второе, но мы выстрадали его», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» имеет 84 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.