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Малкин — 2-й среди действующих игроков НХЛ по очкам в матчах с «Торонто», Овечкин — лидер

Малкин — 2-й среди действующих игроков НХЛ по очкам в матчах с «Торонто», Овечкин — лидер
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин набрал своё 69-е (24+45) очко в матчах с «Торонто» и вышел на второе место по данному показателю среди действующих игроков НХЛ, обойдя Сидни Кросби (68). Лидером является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (77).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 63 (25+38) очка в 78 матчах. «Питтсбург» имеет 84 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.

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