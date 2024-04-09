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«Автомобилист» — «Металлург»: во сколько начало 4-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 9 апреля, в Екатеринбурге состоится четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Счёт 2-1 в пользу магнитогорского клуба. Начало игры — в 17:00 мск.

В прямом эфире матч покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2.

Напомним, 30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Отметим, что в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах. Во втором раунде при перекрёстном плей-офф клубу из Екатеринбурга достался СКА. Уральская команда победила в серии со счётом 4-1.