Каменский рассказал, поступали ли просьбы от команд КХЛ отменить перекрёстный плей-офф

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, поступали ли просьбы от команд КХЛ отменить перекрёстный плей-офф в будущем сезоне.

— Я считаю, что интересный плей-офф. Лидеры вылетают, неожиданности происходят. Этим и интересен хоккей.

— Поступали ли просьбы от команд отменить перекрестный плей-офф?

—Сезон ещё идёт. Как мы можем получать какие-то просьбы? Будет совет директоров, совет хозяев клубов, менеджеров. После окончания сезона и будет обсуждение. Но пока всё здорово: трибуны полные, народ доволен. КХЛ на правильном пути, — цитирует Каменского «Спорт день за днём».

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.