«Это безумие». Сидни Кросби — о возможности Остона Мэттьюса забить 70 голов в сезоне НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о возможности форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса забросить 70 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

«Это безумие. Глядя на разные годы, 70 голов кажется сумасшедшим числом. Он может это сделать, он очень последовательный. Но да, это сумасшедшая цифра», — цитирует Кросби Toronto Sun.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Одну из шайб за «Торонто» забросил Остон Мэттьюс. Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 65-м в нынешнем сезоне. По этому показателю Мэттьюс повторил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежит российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.